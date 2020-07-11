Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская унизила бывшую участницу музыкального шоу «Фабрика звезд» Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton. О подробностях случившегося конфликта певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам Дакоты, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые запустили конкурс, «где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV». Знаменитости необходимо было сделать фотографию с аксессуарами марки, поэтому организатор розыгрыша попросил ее съездить для этого в бутик.

Певицу сопровождала ее подруга Маша, которая является вип-клиентом Louis Vuitton, поэтому девушек отвели в специальный апартамент, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Позже Дакоте позвонил организатор и сообщил, «что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого. Ещё сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят, и надо удалить пост».

Материалы по теме «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

«Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, "как я туда попала". Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански"», — рассказала она.

Дакота призналась, что разговор с Рудковской довел ее до слез: «Яна несколько раз употребила слово "дешманский" в мой адрес и "вип" в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась».

В комментариях певицу поддержали российские знаменитости и блогеры, в числе которых оказались исполнительницы Кристина Си, телеведущая Мария Ивакова, актриса Анна Хилькевич, блогер Ида Галич и другие.

В июле 2017 года хвастающихся одеждой люксового бренда Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую попросили «пояснить за шмот». Пользователи сети высмеяли Instagram-посты отечественных знаменитостей, которые попозировали в вещах из совместной коллекции американского бренда Supreme и Louis Vuitton из-за их нелепой попытки выглядеть модными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!