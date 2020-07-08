Певица Рита Дакота обвинила в фашизме победительницу «Фабрики звезд»

Бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Рита Дакота обвинила победительницу седьмого сезона проекта Анастасию Приходько в разделении фашистских взглядов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Дакота вспомнила, как постоянно «воевала и дралась» со своей соперницей на проекте. По ее словам, Приходько «топила за фашизм еще с тех пор». Так, одна из участниц проекта, темнокожая Корнелия Манго бросила ей в голову банку энергетического напитка «за очередную расистскую шуточку».

Певица добавила, что тогда победа Приходько на проекте стала для нее «победой зла над добром, жестокости над сердечностью» и выразила уверенность в том, что в современных реалиях она не смогла бы не только выиграть, но и просто «пукнуть рядом с федеральным телевидением».

«Фабрика звезд» выходила на Первом канале с октября 2002-го по декабрь 2007 года, а также с марта 2011-го по июль 2012-го. Седьмой сезон снимался в 2007 году под руководством Константина и Валерия Меладзе, его победительницей стала Анастасия Приходько. В 2009 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение», заняв 11-е место. Позже, на фоне ухудшения отношений России и Украины, она заявила, что жалеет об этом. В ноябре 2018 года Приходько сообщила о завершении карьеры певицы и желании стать политиком как член команды лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, но уже через год объявила о намерении вернуться на сцену.

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