Певица Приходько ушла из партии Тимошенко ради возвращения на сцену

Украинская певица Анастасия Приходько заявила об уходе из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и о возвращении к творческой деятельности. Об этом артистка объявила на своей официальной странице в Instagram.

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше!» — написала Приходько.

Певица также добавила, что намерена вернуться на сцену и «открыта к предложениям, к прессе, к новым проектам». При этом она разместила совместное фото с Тимошенко и отметила в посте еще двух бывших коллег по «Батькивщине» — Алексея Рябчина и Сергея Митрофанского.

Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батьківщина» подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам. Фото опубликовано @prykhodko_official

Приходько баллотировалась от «Батькивщины» на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Как мажоритарный кандидат она избиралась в одном из округов Винницкой области, но не прошла в парламент.

О завершении карьеры певицы и намерении стать политиком в команде Тимошенко Приходько заявила в ноябре прошлого года. В феврале она пожалела о том, что в 2009 году представляла Россию на «Евровидении».

Анастасия Приходько приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.

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