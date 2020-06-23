Россиян расстроило состояние дома из популярного телешоу 2000-х

Здание в Москве, где в начале 2000-х снимался российский телевизионный проект по поддержке молодых исполнителей «Фабрика звезд», занял супермаркет. Видео, запечатлевшее бывший дом «фабрикантов», опубликовали в Instagram-аккаунте телепередачи, оно расстроило пользователей социальной сети.

На кадрах видно, что здание, расположенное на Дмитровском шоссе, окрасили в ярко-зеленый цвет. На фасаде размещена вывеска магазина крупной торговой сети. «Звездный дом — теперь тут может побывать каждый», — прокомментировал автор публикации.

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В комментариях подписчики обсудили состояние дома из популярного телешоу 2000-х. «Как-то даже жалко. Лучше бы музей из этого сделали», — написала одна из них. «Боже, как жалко. Слов нет», — добавила другая. «Ну, был универсам, стал супермаркет. А в перерыве "Фабрика"», — уточнила бывшая ведущая телешоу Яна Чурикова.

«Фабрика звезд» выходила на Первом канале с октября 2002-го по декабрь 2007 года, а также с марта 2011-го по июль 2012-го. Пятый сезон был известен как «Фабрика звезд Аллы Пугачевой» — певица стала художественным руководителем этого выпуска проекта. Последний сезон снимался под руководством Константина и Валерия Меладзе.

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