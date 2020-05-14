Самая молодая миллиардерша в мире показала сумки за миллионы рублей

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала фотографии сумок, общая стоимость которых оценивается в миллионы рублей. Снимки появились в ее Instagram-сторис.

22-летняя знаменитость показала подписчикам процесс уборки полок в гардеробной. На размещенных Дженнер кадрах запечатлена коллекция сумок люксовых брендов, среди которых клатч Judith Leiber, три изделия марки Louis Vuitton, а также восемь сумок Prada и 10 — Hermes Birkin.

Фото опубликовано @kyliesnapchat

Так, один из кожаных клатчей Prada, который принадлежит миллиардерше, продается на сайте модного дома за 850 долларов (62,8 тысячи рублей), а нейлоновый — за 725 долларов (53 тысячи рублей). Цена сумок из крокодиловой кожи марки Hermes Birkin в свою очередь варьируется от 85 до 380 тысяч долларов (от 6 до 28 миллионов рублей).

На опубликованных кадрах также изображены 22 пары обуви, среди которых продукция брендов Jjmmy Сhoo и Yeezy.

В апреле рэпер Дрейк (Drake) продемонстрировал журналистам коллекцию люксовых сумок, которую он приготовил для его несуществующей супруги. На размещенных снимках запечатлены несколько сумок Hermes Birkin. Отмечается, что стоимость одного подобного изделия может доходить до 380 тысяч долларов (больше 28 миллионов рублей). Ранее рэпер признавался в интервью, что хранит дорогие аксессуары для своей будущей жены.

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