Самую молодую миллиардершу подняли на смех за неестественные руки на фото

Самую молодую миллиардершу в мире и предпринимательницу Кайли Дженнер подняли на смех за неестественные кисти на фото с новым маникюром. Соответствующие комментарии появились под снимком в ее Instagram-аккаунте.

Дженнер опубликовала фотографию рук на фоне руля автомобиля Lamborghini и продемонстрировала обновленный дизайн ногтей. В качестве основы ей нанесли бежевый оттенок, а кончик каждого ногтя покрасили в цвета радуги.

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Поклонники 22-летней знаменитости принялись активно обсуждать публикацию. Одни критиковали Дженнер за нарушение режима самоизоляции ради посещения маникюрного салона. «Почему звезды считают себя исключением из правил? Я тоже хочу сделать маникюр, но сижу дома», «Кажется, красивые ногти для нее важнее социального дистанцирования», «Ты вообще в курсе, что по Америке сейчас распространяется смертельный вирус?» — возмущались они.

Другие сочли запечатленные руки неестественными и засомневались в подлинности фото. «Со мной что-то не так, или ее руки действительно напоминают манекен?», «Ее руки выглядят искусственными!», «Кто так отфотошопил ее пальцы?» — недоумевали подписчики под постом, набравшим 5,3 миллиона лайков и больше 31 тысячи комментариев.

Ранее в апреле самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер подняли на смех из-за поддельных вещей люксовых брендов в ее гардеробе. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой позирует в розовом костюме Dior стоимостью 1290 долларов (95 тысяч рублей). Однако юзерша @queenvinarchive, которая размещает архивные фото знаменитостей, заявила, что на самом деле миллиардерша запечатлена в поддельном наряде. По словам девушки, на костюме неправильно вышита монограмма Dior, а бирка на изделии прикреплена вверх ногами.

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