46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте

Немецкую актрису, телеведущую, бывшую супермодель Хайди Клум высмеяли в сети за слишком откровенный наряд. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.

Зрители сочли наряд бывшей супермодели «безвкусным» и осудили ее в социальных сетях. «Мне кажется, она надела платье наоборот», «Образ Хайди очень смешной», «Что за дикий наряд», «Хайди перевела все внимание зрителей на свою грудь, так как она готова была выпасть в любой момент», — отмечали юзеры в своих аккаунтах в Twitter.

В апреле модель бренда Fashion Nova Ису Бушеми (Isa Buscemi) подняли на смех за слишком маленький размер бикини. Она поделилась снимком в черном купальнике в своем Instagram-аккаунте, после чего некоторые подписчики раскритиковали Бушеми за неподходящий размер верхней части комплекта: «Это что, шутка? Бюстгальтер не должен так сидеть!».

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