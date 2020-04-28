Самую молодую миллиардершу подняли на смех за поддельные вещи люксовых брендов

Самую молодую миллиардершу в мире и предпринимательницу Кайли Дженнер подняли на смех из-за поддельных вещей люксовых брендов в ее гардеробе. Информация о нарядах девушки появилась в одном из Instagram-аккаунтов.

Знаменитость опубликовала снимок в социальной сети, на котором она запечатлена в розовом костюме, расписанном монограммой Dior. Стоимость такой вещи составляет 1290 долларов (95 тысяч рублей).

На одежду Дженнер обратила внимание пользовательница @kyliejennercloset, публикующая на своей странице выдающиеся наряды звезд. Она рассказала подписчикам, что костюм был приобретен на сайте El Cycer, специализирующемся на продаже винтажных изделий люксовых брендов.

Фото опубликовано @kyliejennercloset

Еще одна юзерша @queenvinarchive, которая размещает архивные фото знаменитостей, в свою очередь заявила, что на самом деле миллиардерша позирует в поддельном костюме. По словам девушки, на наряде неправильно вышита монограмма Dior, а бирка на изделии прикреплена вверх ногами. Кроме того, белые полоски, которые на фото Дженнер расположены только с внутренней стороны брюк, должны быть пришиты по бокам штанин.

Разгоревшийся в сети спор привлек внимание владелицы интернет-ретейлера El Cycer. В комментариях под публикацией она написала, что костюм — настоящий и был куплен ею в 2002 году. Она также подчеркнула, что в ассортименте магазина есть множество вещей с похожей биркой.

Поклонники Дженнер принялись массово писать личные сообщения пользовательнице @queenvinarchive, присылая ей подтверждения того, что на сайте El Cycer действительно продается поддельная одежда люксовых брендов. Одна из них предоставила скриншоты переписки с сотрудниками магазина и объяснила, что они выкупили у нее фейковый костюм и перепродали его Дженнер под видом оригинальной вещи.

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Миллиардерша не давала никаких комментариев по поводу случившегося и не удалила публикацию из Instagram-аккаунта.

В феврале Кайли Дженнер разместила фото дочери Сторми в обуви за 100 тысяч рублей. Девочка попозировала в винтажных кроссовках Nike Air Jordan 1 Retro High OG, которые продаются в онлайн-магазине Amazon за 1165 фунтов (99 тысяч рублей).

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