Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное видео в бикини

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенным видео в бикини во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Серия роликов появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной записи 22-летняя знаменитость запечатлена в черном бикини лежащей на диване на фоне бассейна. Позируя для замедленного видео, она распыляет на тело солнцезащитное средство собственного бренда уходовой косметики Kylie Skin by Kylie Jenner. «Здесь становится жарко», — подписала Дженнер пост, набравший 6,2 миллиона лайков и больше 58 тысяч комментариев.

Видео: kyliejenner / Instagram

Поклонники миллиардерши восхитились ее внешним видом. «Выглядишь чертовски горячо!», «Это тело убивает своей красотой», «Богиня», «Хотел бы я оказаться на месте этого спрея», — писали они.

Ранее папарацци сфотографировали Кайли Дженнер без макияжа и обуви. Она вышла на улицу босиком и поразила поклонников своим внешним видом. Знаменитость запечатлели с собранными в пучок волосами в спортивном костюме бренда Amiri. «Вот мы и увидели волшебство макияжа», — высказался один из подписчиков.

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