Жена Джастина Бибера поделилась архивной фотографией в бикини

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер поделилась архивной фотографией в бикини. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров модель позирует на доске для серфинга в купальнике синего цвета. На другом — фотографирует себя в полосатом купальном костюме во время плавания в океане. Также в серии были ее совместные снимки с друзьями во время отдыха. Пост супермодели набрал 1,5 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Бибер. «Ты такая милая!», «Ангел, оказавшийся на земле», «Идеальная серия фотографий!» — комментировали они.

В апреле дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер тоже поделилась с подписчиками снимками в бикини во время самоизоляции. На опубликованных кадрах 18-летнюю знаменитость сфотографировали во весь рост в черном купальнике. Она была запечатлена во время плавания в бассейне, расположенном на территории ее дома.

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