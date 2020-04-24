Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома

Застрявшие в изоляции из-за вспышки коронавируса модели принялись ходить по дому в купальниках и позировать в таком виде для постов в соцсетях. На публикации обратили внимание в Daily Star.

В частности, фэшн-блогерши и популярные инфлюенсеры начали массово делиться с подписчиками снимками, на которых они позируют в откровенных слитных бикини бренда Oh Polly на территории своих домов.

Например, подобный кадр в своем Instagram-аккаунте разместила австралийская модель Лора Эми (Laura Amy): девушка сфотографировалась в описанном купальнике лилового оттенка стоимостью 44 фунта стерлингов (4050 рублей). «Послеобеденный загар в гостиной», — подписала она пост, набравший 23 тысячи лайков.

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Модель и инфлюенсер Эбби Дауз (Abby Dowse) в свою очередь поделилась фото в таком же купальном костюме белого цвета с открытым животом. Позируя у бассейна, она дополнила свой образ кроссовками в тон и солнцезащитными очками.

Everyday mood 💦 @ohpollyswim 💙 Фото опубликовано @abbydowse

Снимок в аналогичном купальнике светло-зеленого оттенка опубликовала блогерша Люси Рэдвелл (Lucy Radwell), заснявшая свою фигуру крупным планом.

В апреле снимки знаменитостей в одинаковых бикини с леопардовым принтом стали трендом во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Так, британская модель Дэми Роуз опубликовала фото в откровенном купальнике с анималистичным узором в честь своего 25-летия. Поделиться откровенными кадрами решили также звезды реалити-шоу, в том числе Оливиия Этвуд (Olivia Attwood) и Кэди МакДермотт (Kady McDermott), модель Кайя Гербер, певица Дженифер Лопес и многие другие.

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