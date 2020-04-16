Модели раскрыли личные способы оставаться сексуальными в изоляции

Британские модели раскрыли журналистам свои личные способы оставаться сексуальными в самоизоляции из-за распространения коронавируса. Их слова приводит The Sun.

Одной из них оказалась 24-летняя Даниэль Селлерс (Danielle Sellers) из Лондона. Девушка призналась, что обычно ходит по дому в свободных футболках и тапочках, однако по выходным надевает вечернее платье и туфли на каблуках. «В конце недели мы с соседкой наряжаемся и устраиваем танцы, представляя, что мы вышли в свет», — поделилась модель. Помимо этого она рассказала, что каждый день занимается спортом, в частности, совершает велопрогулки.

Ее коллега Сабина Емельянова (Sabine Jemeljanova) заявила, что для бодрости духа ей необходимо привлекательно выглядеть даже в изоляции. Для этого 27-летняя модель ходит по дому в джинсах и блузке, а также самостоятельно устраивает фотосессии. «Я одеваюсь точно так же, как одевалась бы дома в любое другое время. Чтобы быть счастливым, нужно любить себя и следить за собой», — пояснила Емельянова.

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33-летняя модель Риан Сагден (Rhian Sugden) из Манчестера, в свою очередь, сообщила, что оставаться в хорошем настроении в самоизоляции ей помогает одежда ярких цветов. «Мой вам совет — не стоит опускать руки из-за того, что вы заперты дома. Накрасьте глаза, расчешите волосы, а вместо маски нанесите на лицо немного тонального крема», — прокомментировала она. Тем, кто самоизолировался вместе со своей «второй половинкой», Сагден порекомендовала даже дома выбирать красивую одежду и устраивать романтические свидания.

В марте запертые дома на карантин женщины решили проводить дни в свадебных платьях. Тренд задала одна из пользовательниц Twitter Кертис Ситтенфельд. Девушка выложила снимок, на котором она сидит за обедом с детьми в белом свадебном наряде. Другие юзерши вдохновились снимком и тоже принялись наряжаться в праздничные платья: одни надевали их для работы из дома, а другие — для физических упражнений.

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