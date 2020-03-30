Женщины провели карантин в старых свадебных платьях и описали ощущения

Запертые дома женщины решили провести карантин в свадебных платьях и описали ощущения. На публикации, которые появились в Twitter, обратили внимание журналисты The Sun.

Тренд задала одна из пользовательниц соцсети Кертис Ситтенфельд (Curtis Sittenfeld). Девушка выложила снимок, на котором она сидит за обедом со своими детьми в белом свадебном наряде. «Самоизоляция. День 12-й: сегодня мои дети захотели, чтобы я надела мое свадебное платье на обед, и я не смогла придумать причину для отказа», — подписала она свою публикацию.

Ее пост стал вирусным и набрал более 240 тысяч лайков. Другие юзерши вдохновились снимком Ситтенфельд и тоже принялись наряжаться в свадебные наряды во время карантина. При этом некоторые надевали их для работы из дома, в то время как другие использовали такой образ для физических упражнений.

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«Мы с мужем решили примерить наши свадебные наряды 42-летней давности на прошлой неделе — просто для удовольствия. Платье все еще мне подходит!» — поделилась радостью пользовательница @redding_sue. «Я застегнула молнию на две трети и застряла. Теперь мне нужна помощь, чтобы снять платье», — пожаловалась @carinalarsen76. «Моя жена увидела твой твит и вдохновилась», — поддержал @petersagal.

В марте экспертами был найден еще один способ повысить настроение во время изоляции. Дизайнер из Нью-Йорка Таня Тейлор (Tanya Taylor) рассказала о положительном воздействии разных цветов на психику человека. Так, например, для ощущения спокойствия следует надевать вещи голубого, фиолетового и светло-розового оттенков.

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