Телеведущая подстригла газон в свадебном платье на камеру и рассмешила фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) поухаживала за газоном в свадебном наряде во время изоляции из-за распространения коронавируса и засняла происходящее на камеру. Видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость подстригает лужайку около дома газонокосилкой в свадебном платье бренда Elie Saab и короне. «Хороший день, чтобы подвигаться! Надеюсь, что заставила вас улыбнуться», — подписала она пост, в котором также призвала подписчиков публиковать фото с хештегом #DoItInTheDress («Сделай это в платье»).

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Пользователи соцсети оценили креативность Холден в комментариях под публикацией. «Мне очень нравится! Надо сделать что-то похожее», «Легендарно», «Мне нравится твой повседневный наряд», «Я сказала моим друзьям подписаться на тебя, потому что ты такая веселая», «Ты меня рассмешила!» — писали они.

В апреле другая популярная телеведущая выполнила домашние обязанности в праздничном образе. Лиззи Канди (Lizzie Cundy) поделилась снимком, на котором она стоит в розовом платье на красном ковре рядом с гладильной доской, держа утюг в руках.

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