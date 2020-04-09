Популярная телеведущая погладила одежду в праздничном платье из-за изоляции

Австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) погладила одежду в праздничном наряде из-за изоляции в связи с пандемией коронавируса. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети снимке знаменитость стоит на красном ковре рядом с гладильной доской и держит в руках утюг. На ней — розовое платье в пол на бретелях, которое оформлено голубым бисером и шлейфом, и бежевые туфли на каблуке. Канди также надела украшения и сделала яркий макияж.

«Пришло время глажки! Конечно, я делаю это на красной ковровой дорожке в одном из моих любимых платьев», — подписала публикацию телеведущая. Она отметила, что раздает свои наряды, чтобы собрать деньги на нужды благотворительных организаций, которые занимаются вопросами распространения коронавируса.

В апреле женщины всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах во время карантина, и начали делиться кадрами в социальных сетях с хештегами #BallgownBinsOut и #GlamForYourBinman. Тренд начал набирать популярность после того, как в нем приняла участие британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden). На размещенном видео она везет мусорный бак в розовом платье и бежевых босоножках на каблуке.

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