Фото в леопардовом бикини стали трендом у знаменитостей во время изоляции

Фотографии звезд в одинаковых бикини с леопардовым принтом стали трендом во время изоляции из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

Поделиться откровенными фотографиями решили звезды реалити-шоу, в том числе Оливиия Этвуд (Olivia Attwood) и Кэди МакДермотт (Kady McDermott), а также модели Кайя Гербер, Руби Мэй (Ruby Mae), Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel), Дэми Роуз (Demi Rose), певица Дженифер Лопес и другие.

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Например, британская модель Дэми Роуз опубликовала фото в откровенном купальнике с анималистичным узором в честь своего 25-летия. Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в свою очередь попозировала в похожем леопардовом бикини, лежа на диване со своей собакой, в то время как участница реалити-шоу Love Island Кейди МакДермотт сфотографировалась в купальнике той же расцветки с бутылкой пива в руке.

В марте австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrown) надела бикини вверх тормашками и задала новый тренд среди женщин. На опубликованном кадре она сидела на шезлонге в розовом купальнике Dior, топ которого открывал нижнюю часть ее груди. Так, некоторые пользователи оценили эту идею и начали применять ее, публикуя свои снимки с хэштегом #upsidedownbikini.

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