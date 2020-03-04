Модель надела купальник вверх ногами и задала новый тренд

Австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrown) надела бикини вверх ногами и задала новый тренд среди женщин. На это обратили внимание редакторы издания The Sun.

Так, 1 марта Хемброу опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она сидит на лежаке в розовом купальнике Dior. При этом модель надела топ бикини вверх тормашками таким образом, чтобы он открывал нижнюю часть ее груди.

Подписчики австралийки обратили внимание на необычный способ ношения купальника и начали писать об этом в комментариях. Аудитория блогерши разделилась: одни считали, что это непрактичный вариант, в то время как другие оценили идею и начали ее применять.

Так, например, в Instagram-аккаунте производителя купальников Cantik появилась фотография девушки, которая продемонстрировала продукцию бренда. Ее запечатлели в бикини без бретелей. «А вы следуете тренду "вверх ногами"?» — гласит подпись к снимку.

Еще одна пользовательница Болуда Эсеберри (Boluda Eseberri) также выложила снимок в бирюзовом купальнике, надетом наоборот, и поставила хештег #upsidedownbikini.

В июле 2019 года женщина по ошибке надела купальник вверх тормашками и пожаловалась производителю на недоработанный дизайн. По словам Линдси, купленная ею вещь недостаточно прилегала к телу и оголяла зону бикини. Она отправила бренду жалобу, прикрепив к ней фотографию в купальнике. Оказалось, что женщина надела обновку, перевернув ее: бретельку, которая должна фиксировать купальник на плече, она использовала в качестве трусов.

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