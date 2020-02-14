В моду вернулся еще один тренд из 90-х

Знаменитости вернули в моду еще один популярный в 90-х годах тренд: меховую шляпу. Такой вывод сделали журналисты Vogue, проанализировав образы гостей прошедшей в феврале 2020 года Недели моды в Нью-Йорке.

Американская певица Рианна появилась в зеленой шапке из искусственного меха от Emma Brewin на следующий день после представления коллекции ее бренда Fenty. Стоимость головного убора на сайте марки составляет 285 фунтов (около 25 600 рублей).

Тренд из прошлого заметили и на супермодели Белле Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной. Фотографы запечатлели ее в меховом головном уборе с принтом в виде геометрических фигур из онлайн-магазина Asos за 22 доллара (около 1400 рублей).

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Редакторы издания также приводят в пример певицу FKA Twigs, которая попозировала на красной дорожке премии NME Awards в широкополой шляпе зеленого цвета дизайнера Benny Andallo, выполненной из искусственного меха.

В январе 2020 года журналисты Esquire заметили, что популярная в 90-х годах прошлого века мужская дубленка вновь стала трендом. Сразу несколько знаменитостей появились в этой вещи на кинофестивале «Сандэнс». В их числе оказались голливудские актеры Джуд Лоу и Джеймс Ван Дер Бик, которых сфотографировали в дубленках бледно-серого цвета. Актера Пол Беттани папарацци запечатлели в черной укороченной меховой куртке.

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