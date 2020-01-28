Популярная вещь из 90-х вновь стала трендом у мужчин

Популярная в 90-х годах прошлого века мужская дубленка вновь стала трендом. На это обратили внимание в Esquire.

Журналисты заметили, что сразу несколько знаменитостей появились в этой вещи на кинофестивале «Сандэнс». В их числе оказались голливудские актеры Джуд Лоу и Джеймс Ван Дер Бик, которых папарацци запечатлели в дубленках бледно-серого цвета, актер Пол Беттани — в черной укороченной меховой куртке, Роб Морган — в меховом пальто ниже колен, Уилмер Вальдеррама и Уткарш Амбудкар в дубленках коричневого цвета и другие.

Материалы по теме Овчинка с выделкой Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?

Кинофестиваль «Сандэнс» (Sundance Film Festival) — национальный американский кинофестиваль независимого кино, проводится в Парк-Сити (штат Юта, США) в конце января каждого года.

В декабре 2019 года мужские кожаные мокасины с удлиненным квадратным носом и открытой пяткой стали новым модным трендом. Автор «уродливой» модели, которая впервые была представлена на показе коллекции весна-лето 2020, — британский модельер Мартин Роуз (Martine Rose). На сайтах онлайн-ретейлеров ее стоимость составляет около 35 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!