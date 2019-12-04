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Назван самый стильный мужчина в мире

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Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе

Франко-американский актер Тимоти Шаламе признан самым стильным мужчиной в мире. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга British GQ, опубликованные на сайте журнала в среду, 4 декабря.

Такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках. Издание отмечает, что к такому риску прибегают многие знаменитости, однако зачастую «терпят фиаско». «Но только не Шаламе, который носит самые затейливые дизайнерские сочетания, но выглядит так же круто и уверенно, как если бы на нем был обычный черный костюм», — заключили редакторы.

Кроме того, по мнению журналистов, всегда выглядеть стильно актеру помогают астеническое телосложение и «поразительно симпатичное лицо».

В ноябре Тимоти Шаламе стал одним из самых влиятельных персон в мире моды. По данным портала Lyst, одежда артиста вызвала особый интерес интернет-аудитории: пользователи искали в поисковиках похожие вещи, а продажи выбранных им брендов росли за считаные часы, как и упоминания его персоны в мировых СМИ и соцсетях.

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