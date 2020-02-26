Женщины начали массово выкладывать фото в бикини вслед за Дженнифер Лопес

Фотография американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в бикини положила начало челленджу, участницы которого массово выкладывают похожие снимки в социальных сетях. Об этом сообщает The Sun.

Публикация Лопес набрала больше восьми миллионов лайков и вдохновила женщин всех возрастов демонстрировать тело: они публикуют кадры с хештегом #jlochallenge.

Так, одна из пользовательниц сфотографировалась в зеркало ванной комнаты в вязаном бюстгальтере и трусах, показав шрам на животе от кесарева сечения, и выложила снимок в Instagram-аккаунт. Подписчики поддержали женщину в комментариях.

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Другая показала изображение в фиолетовом комплекте нижнего белья после родов на своей странице в Twitter. «Поделитесь своими селфи в ванной комнате с хештегом #jlochallenge, чтобы показать, что материнство может сделать вас лучше! #noexcusemom», — подписала она пост.

Помимо этого, блогерша Мария Карг (Maria Kang) продемонстрировала многотысячной аудитории свою фигуру в купальнике, напоминающем наряд Лопес на ее фото. В описании к снимку она поблагодарила певицу за вдохновение. «Наша жизнь не заканчивается, когда мы становимся матерями», — добавила Карг.

17 февраля Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото в купальнике и восхитила поклонников. На опубликованном кадре Лопес продемонстрировала свое тело, сфотографировавшись перед зеркалом на фоне панорамных окон.

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