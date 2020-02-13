Дженнифер Лопес анонсировала новый бизнес снимком в белье и куртке на голое тело

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала запуск нового бизнеса. Информация появилось в ее Instagram-аккаунте в четверг, 13 февраля.

Знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором она лежит на боку лицом к камере. На ней — белье на высокой талии, байкерская куртка на голое тело и босоножки с леопардовым принтом. В описании поста Лопес объявила, что разработала новую коллекцию обуви, которая будет продаваться эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse (DSW).

I’m so excited to announce the launch of JLO JENNIFER LOPEZ­, my new footwear collection designed by me and sold only at @DSW 🖤 Head to http://DSW.com/jlo and sign-up to shop the collection early and enter for a chance to hang with me! Link in my bio and stories. #JLOJenniferLopez 📸: @luigiandiango Фото опубликовано @jlo

Автором кампании стал популярный дуэт фотохудожников Luigi and Lango.

10 февраля на афтепати премии «Оскар» Лопес появилась в откровенном платье. На опубликованном в соцсетях фото она продемонстрировала серебристое длинное платье на бретелях с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге.

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