Дженнифер Лопес анонсировала новый бизнес снимком в белье и куртке на голое тело

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала запуск нового бизнеса. Информация появилось в ее Instagram-аккаунте в четверг, 13 февраля.
Знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором она лежит на боку лицом к камере. На ней — белье на высокой талии, байкерская куртка на голое тело и босоножки с леопардовым принтом. В описании поста Лопес объявила, что разработала новую коллекцию обуви, которая будет продаваться эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse (DSW).
Автором кампании стал популярный дуэт фотохудожников Luigi and Lango.
10 февраля на афтепати премии «Оскар» Лопес появилась в откровенном платье. На опубликованном в соцсетях фото она продемонстрировала серебристое длинное платье на бретелях с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге.