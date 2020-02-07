Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес занимается спортом шесть раз в неделю и придерживается правильного питания. Секрет молодости знаменитости раскрыли в The Sun.

Лопес никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса. «Я на 100 процентов уверена, что без спорта я бы не была такой счастливой», — комментирует 50-летняя актриса.

В Лос-Анджелесе Лопес занимается с известным персональным тренером Трейси Андерсон (Tracy Anderson), чьими клиентками также являются актриса Гвинет Пэлтроу и певица Мадонна. В Нью-Йорке же звезду тренирует инструктор Дэвид Кирш (David Kirsch). Его программа включает в себя высокоинтенсивные круговые тренировки, кикбоксинг, упражнения на мышцы пресса, а также пол дэнс.

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Для поддержания молодости лица Дженнифер Лопес в первую очередь следит за количеством часов сна. «В идеале мне нужны девять-десять часов сна в сутки. Но это удается не всегда, поэтому я слежу за тем, чтобы проводить во сне хотя бы восемь часов», — поделилась певица и добавила, что время от времени практикует медитацию. Перед сном на очищенное лицо Лопес наносит увлажняющий крем, а также периодически использует гликолевую кислоту, которая придает ее коже «свежесть и дополнительное сияние».

Лопес отметила, что в течение дня, а особенно перед тренировкой, пьет много воды, избегает кофеина и алкоголя, а также исключила из своего рациона рафинированные продукты. Свое утро она начинает с протеинового коктейля. Ее ланч обычно состоит из лосося с брокколи и цуккини, обед — из риса, бобов, курицы или мяса. В ресторанах знаменитость также старается выбирать здоровую пищу.

В декабре 2019 года Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в спортивной одежде, и удивила поклонников. На кадре знаменитость позировала боком к камере у красного автомобиля в спортивном топе и лосинах. Подписчики обратили внимание на подтянутое тело Лопес и высказали свой восторг в комментариях.

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