Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в спортивной одежде, и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 24 декабря.

На кадре знаменитость позирует боком к камере у красного автомобиля Porsche. Она одета в топ и лосины для фитнеса под цвет кузова машины, а ее волосы затянуты в пучок.

Подписчики обратили внимание на подтянутое тело Лопес и высказали свой восторг в комментариях. «А тебе на самом деле 50 лет?», «Иметь такое тело просто незаконно!», «В 50 лет и с кучей детей выглядеть так блестяще», «Прости, но как это, черт возьми, возможно? Прекрасна и внутри, и снаружи!», «Это шутка? Тебе 25, не больше», — писали они под фото, которое в настоящий момент собрало более 2,5 миллиона лайков.

В августе Лопес приняла участие в фотосессии для журнала Variety, во время которой на ней было платье с откровенным верхом. Певица позировала в коридоре отеля в черном наряде с длинной юбкой и полностью прозрачной накидкой с перьями. Из-под накидки просвечивало ее обнаженное тело.

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