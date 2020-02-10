Дженнифер Лопес появилась на афтепати «Оскара» в платье с высоким разрезом

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет на афтепати «Оскара» 10 февраля в откровенном платье с высоким разрезом. Фотографии появились в ее Instagram-stories. В России прямую трансляцию церемонии вручения вел онлайн-кинотеатр Okko.

На опубликованном фото знаменитость демонстрирует серебристое длинное платье на бретелях с высоким разрезом, оголяющим ее ногу, а также глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке в тон наряда. Ее образ дополняют бриллиантовые серьги и браслет.

Афтепати 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее в сети раскритиковали американскую супермодель, актрису и дизайнера Эмили Ратаковски за внешний вид на вечеринке Vanity Fair. Пользователи посчитали, что она пришла в пляжном наряде. Знаменитость появилась в белом кроп-топе и юбке длины макси с заниженной талией того же цвета. Костюм оголял ее живот.

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