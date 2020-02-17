Дженнифер Лопес поделилась фото в купальнике и восхитила поклонников

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото в купальнике и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре Лопес продемонстрировала свое тело, сфотографировавшись перед зеркалом на фоне панорамных окон. Знаменитость запечатлена в белом бикини с собранными в пучок волосами. «Расслабилась и восстановилась», — подписала она пост, который получил уже почти семь миллионов лайков и 99 тысяч комментариев.

Пользователи сети высказали восторг под публикацией. «Нереально!! Самая горячая», — написал один. «Я только хотела пропустить тренировку, но увидела это тело и вдохновилась», — отметила вторая. «Вау, без слов, ты просто убила меня», — высказался третий.

В феврале 2020 года Лопес анонсировала дату старта продаж разработанной ею коллекции обуви специально для площадки Designer Shoe Warehouse (DSW). Певица выложила черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором она лежит на боку лицом к камере. На ней — белье на высокой талии, байкерская куртка на голое тело и босоножки с леопардовым принтом.

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