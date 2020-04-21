Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви поразило поклонников

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу босиком без макияжа и поразила поклонников. Ее фотографии публикует издание Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя знаменитость идет к машине без обуви с пачкой чипсов в руках. Дженнер запечатлели с собранными в пучок волосами в спортивном костюме бренда Amiri, окрашенном по технологии тай-дай.

Поклонники миллиардерши не узнали ее и высмеяли внешний вид миллиардерши в комментариях. «Не может быть, что это она!!» — воскликнул один. «Она выглядит не так, как на своих фейковых фотографиях. К тому же выходить на улицу против правил — эгоистично», — отметил второй. «Вот мы и увидели волшебство макияжа», — высказался третий. «Голые ноги... фууууу!» — заключил последний.

В апреле Кайли Дженнер оправдала свою полноту в споре с фанатами рождением ребенка. В сети появился ролик миллиардерши трехлетней давности, на котором она фотографируется с поклонниками в обтягивающем коротком платье. Пользователи стали высказываться о фигуре Дженнер, отмечая, что раньше она выглядела лучше. Девушка обратила внимание на обсуждения своего внешнего вида и написала, что «вообще-то стала матерью».

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