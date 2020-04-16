Самая молодая миллиардерша в мире оправдала свою полноту в споре с фанатами

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, оправдала свою полноту в споре с фанатами рождением ребенка. Ее ответ одному из них в Instagram приводит Daily Mail.

Так, в фан-аккаунте @kyliesnapchat было опубликовано видео трехлетней давности, на котором Дженнер в обтягивающем коротком платье фотографируется с поклонниками. Пользователи сети принялись активно комментировать этот пост, отмечая, что раньше знаменитость была гораздо стройнее, чем сейчас. «2017 — мой любимый период в жизни Кайли», «Вот тогда она была идеальной», «Ее тело было таким миниатюрным!» — писали они.

Кайли Дженнер обратила внимание на обсуждения своего внешнего вида. «Вообще-то я стала матерью», — написала она юзерше, обвинившей ее в потере формы.

Ранее в апреле Кайли Дженнер сняла себя на камеру в купальнике во время изоляции из-за вспышки коронавируса. На опубликованных в Instagram видео знаменитость позирует в бикини ярко-розового оттенка вместе со своей двухлетней дочерью Сторми на руках.

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