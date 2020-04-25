Раскрыта стоимость дома самой молодой миллиардерши в мире

Раскрыта стоимость нового дома самой молодой миллиардерши в мире и предпринимательницы Кайли Дженнер. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя знаменитость приобрела недвижимость площадью 1700 квадратных метров в элитном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе за 36,5 миллиона долларов (2,7 миллиарда рублей). Отмечается, что в доме располагается семь спален, 14 ванных, а также две комнаты для гостей с личными кухнями и апартаменты с отдельными патио (внутренними двориками).

По информации издания, в жилище также имеется бассейн, столовая, несколько барных стоек, зона для бильярда и тренажерный зал, а также два домашних кинотеатра и специальная зона для разведения костра.

В феврале рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян решили построить еще один «пустой» дом назло хейтерам. Они решились на перепланировку своего ранчо в штате Вайоминг, США. Пара купила ранчо Monster Lake Ranch в прошлом году и теперь планируют сделать там ремонт, который по предварительным подсчетам обойдется им в 11,4 миллиона фунтов стерлингов (971 миллион рублей).

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