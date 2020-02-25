Канье Уэст и Ким Кардашьян решили построить еще один «пустой» дом назло хейтерам

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян решили построить еще один «пустой» дом назло хейтерам. Как передает британский таблоид The Sun, они решились на перепланировку своего ранчо в Вайоминге, западном штате США. Звездная пара решила сделать его похожим на свой минималистичный особняк в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Супруги приобрели ранчо Monster Lake Ranch в прошлом году и теперь планируют сделать там ремонт. По предварительным подсчетам, он обойдется им в 11,4 миллиона фунтов стерлингов (971 миллион рублей). По данным неназванного источника, дом будет «очень глянцевым и минималистичным, но с отсылкой к Дикому Западу». Перепланировку дома музыкант собирается поручить бельгийскому дизайнеру Акселю Вервордту и архитектору Клаудио Сильвестрину.

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Ранчо располагается на вершине холма, и это значительно увеличит стоимость переезда. Обычно Уэст вместе со своей семьей добирается туда на частном самолете. Однако, как сообщил источник, в данном случае деньги для музыканта не имеют значения. Дом находится в живописной местности. На прилегающей территории площадью 6713 акров (около 2700 гектаров) расположены горы, каньоны, утесы и охотничьи угодья. Рядом с ранчо есть две вертолетные площадки с подогревом, обеспечивающие круглогодичный доступ.

Свой дом в Лос-Анджелесе Уэст и Кардашьян впервые показали публике в начале февраля. Особняк украсил обложку издания об архитектуре Architectural Digest. Все пространство дома (его стоимость — 20 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) наполнено естественным светом и обставлено минимумом мебели. Ким сравнила интерьер с монастырем. Интернет-пользователи не смогли оценить по достоинству выбор звездной пары и решили приукрасить особняк с помощью фотошопа. Больше всего идей возникло по преображению холла. Пользователи подвергли перепланировке и часть коридора, решив добавить туда диван, ковер и игрушечный домик.

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