«Ягодицы Ким Кардашьян» поступят в продажу

Силиконовые ягодицы как у участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст поступят в продажу весной 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Дизайнеры Ида Йонссон (Ida Jonsson), Саймон Сааринен (Simon Saarinen) и Беате Карлссон (Beate Karlsson) работали над корректирующим бельем два года. Они изучили тысячи фотографий Кардашьян, чтобы изготовить шорты, имитирующие реальные формы знаменитости.

Первые модели весом три килограмма сделаны из силикона, однако производители утверждают, что окончательная версия будет состоять из смеси силикона, спандекса и микрофибры.

Шорты под названием The Bum выйдут лимитированным тиражом стоимостью от 450 до 600 долларов (от 28 тысяч до 38 тысяч рублей).

«Мы живем в мире, где люди готовы пойти на серьезные и опасные операции, чтобы сделать свои ягодицы похожими на ее. Все ради лайков», — отметил Сааринен. Его партнерша Йонссон надеется, что Ким воспримет их проект как «дань уважения».

Модельеры также создали 3D-модель белья, которую любой человек может распечатать дома на специальном принтере.

В июне 2019 года Ким Кардашьян раскрыла секрет своих ягодиц, рассказав поклонникам подробности своего спортивного режима. Оказалось, что каждые полгода она делает перерыв в тренировках. По словам личного тренера знаменитости Мелиссы Алькантары, обычно занятия Кардашьян включают в себя все возможные виды физических нагрузок, в частности приседания, становую тягу, выпады.

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