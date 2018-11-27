Фанат Ким Кардашьян перестарался с увеличением ягодиц и заработал некроз

Поклонник Ким Кардашьян и пластической хирургии сделал операцию по увеличению ягодиц и заработал некроз. Однако, как сообщает издание Daily Mail, вскоре он решился на повторную операцию.

Джордан Парк (Jordan Parke) из города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, сделал операцию по подтяжке и увеличению ягодиц в турецком Стамбуле и заплатил за это 8,5 тысячи фунтов (733,3 тысячи рублей).

После этого 27-летний британец два месяца лечился от некроза, развившегося после операции. «На моей правой ягодице появилось отверстие, полное гноя. Через него был виден имплант. Боль была просто нестерпимой, мне пришлось принимать антибиотики», — рассказал он.

Стоило Парку немного прийти в себя, как он отправился в другой турецкий город Измир, где заплатил еще пять тысяч фунтов (431,4 тысячи рублей) за увеличение ягодиц с помощью собственного жира, взятого из живота. «Я мог бы умереть, потому что некроз угрожал моей жизни. Но это не остановило меня от еще одной операции», — заявил поклонник Кардашьян.

Мужчина объяснил, что решил сделать операцию за границей, так как в Великобритании пластические хирурги отказались так сильно увеличивать его ягодицы.

За последние восемь лет Парк перенес больше 80 пластических операций и косметических процедур ради сходства с кумиром — Ким Кардашьян. На это он потратил больше 130 тысяч фунтов (11,2 миллиона рублей). Сейчас британец нацелен сделать себе такие ягодицы, чтобы телезвезда ему позавидовала, сколько бы процедур ему на это ни потребовалось.

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