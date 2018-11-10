Ким Кардашьян с семьей покинула дом из-за пожаров

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст покинула вместе с семьей свой дом в Калабасасе (Калифорния, США) из-за лесных пожаров. Об этом телезвезда рассказала у себя в Instagram.

«Только что приземлилась дома, у меня был всего час, чтобы собраться и уехать. Молюсь, чтобы все были в безопасности», – написала Кардашьян.

Она также поблагодарила пожарных за их труд.

В настоящий момент на севере Калифорнии объявлен красный уровень опасности. В штате активны 16 пожаров, сообщает BBC. Больше 150 тысяч человек покинули свои дома.

По предварительным данным, стихия унесла жизни пяти людей. Огонь распространился на восемь тысяч гектаров и почти полностью уничтожил город Парадайс.

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