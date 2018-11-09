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В США лесной пожар уничтожил Рай

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Из-за лесного пожара полностью выгорел город Парадайс на севере Калифорнии. Об этом сообщает местная газета Sacramento Bee. Видео с бушующей стихией размещено на канале Chico Enterprise-Record в YouTube.

26-тысячное население города, название которого переводится с английского как «рай», было вынуждено спасаться бегством. При этом многие бросали автомобили и шли пешком, так как из-за пожаров на дорогах образовались заторы.

25 августа сообщалось о жителе города Реддинг в Калифорнии, выжившем во время огненного торнадо, спрятавшись под брошенным бульдозером. Вихрь из поднятых в воздух пламени, пепла и углей возвышался над землей на 5,5 тысячи метров, а скорость ветра достигала 64 метров в секунду.

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