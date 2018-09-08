Россия поставит в США самолеты-амфибии

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева заключил контракт на поставку в США четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает ТАСС.

Помимо этого, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. С российской стороны контракт подписал генеральный директор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин, с американской — президент компании Seaplane Global Air Services Inc. Патрик Массарди. Данная фирма помогает своим клиентам тушить лесные пожары.

Отмечается, что первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП (производятся на Украине), остальные — двигателями SaM146 (продукт совместного российско-французского производства).

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По словам Массарди, Бе-200 — самый эффективный самолет для борьбы с лесными пожарами. «Наши пилоты готовы летать на этом выдающемся самолете», — заключил он.

Подготовка контракта на поставку в США Бе-200 активно велась в течение 2018 года, об интересе американских заказчиков к этой технике сообщалось еще в 2016-м. Тогда отмечалось, что это проект, требующий «политической стабильности».

Первый серийный Бе-200ЧС был представлен публике в 2016 году. Самолет подвергся глубокой модернизации и, по словам президента «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрия Слюсаря, на две трети отличается от базовой версии.

ОАК, на 90 процентов принадлежащая государству, является материнской компанией таганрогского авиазавода.

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