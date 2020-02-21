В KFC повесили мемориальную доску на автомат после заказа Ким Кардашьян

Сотрудники ресторана быстрого питания KFC установили мемориальную доску в честь телезвезды Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста после их визита. Фотография появилась в одном из фан-аккаунтов в Twitter.

Пара пообедала в заведении перед тем, как отправиться в модный дом Jean Paul Gaultier в Париже. Табличку прикрепили к автомату, который они использовали для покупки еды. «Ким Кардашьян и Канье Уэст сделали заказ в этом месте», — гласит надпись на золотой доске. На ней также отмечена дата визита супружеской пары в ресторан.

Ранее в феврале посещение Кардашьян и Уэстом сети быстрого питания KFC попало на видео. На кадрах видно, как телезвезда, одетая в облегающее платье с пестрым принтом, делает заказ возле автомата вместе с супругом. В разделе закусок рэпер выбирает между предложенными вариантами и останавливается на крыльях.

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