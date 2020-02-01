McDonald's показал стандартный обед Ким Кардашьян и ее мужа

Ресторан быстрого питания McDonald's в своей новой рекламе показал стандартный обед предпринимательницы Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста. Рекламный видеоролик опубликован в Twitter компании.

Так, судя по кадрам, Уэст предпочитает обедать картошкой фри, шестью наггетсами с тремя соусами барбекю и милкшейком. Его супруга выбирает набор побольше: бигмак, шесть наггетсов, картофель фри, милкшейк, пирожок и мед.

Кроме того, в ролике показано, что любят или любили актриса Вупи Голдберг, баскетболист Мэджик Джонсон, актриса и модель Милли Бобби Браун, певец Кит Урбан, древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь, Ромео и Джульетта и даже Дракула.

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