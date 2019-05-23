Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»

В Швеции создали уменьшенную копию ресторана быстрого питания «Макдоналдс», предназначенную для содержания медоносных пчел. Как отмечает издание Adweek, это самое маленькое в мире заведение этого бренда.

Конструкция вмещает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот. Несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью повторяет дизайн ресторана.

Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон (Nicklas Nilsson). Владельцы шведской франшизы «Макдоналдс» планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

В 2018 году сообщалось, что пасечник из США Уоллес Лизервуд (Wallace Leatherwood) проехал 65 километров в кабине грузовика с тысячами пчел. Американец вез их на продажу и по пути вышел из машины пообедать. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что около трех тысяч насекомых сумели выбраться из своих контейнеров и заполонили кабину грузовика.

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