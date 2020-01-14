Неуместный внешний вид Ким Кардашьян на спортивном матче высмеяли в сети

Пользователи соцсетей раскритиковали предпринимательницу и телезвезду Ким Кардашьян за ее внешний вид на баскетбольном матче. Едкими комментариями они поделились под постом в официальном аккаунте NBA в Twitter, к которому был прикреплен снимок Кардашьян и ее супруга Канье Уэста.

На спортивном мероприятии, состоявшемся 14 января в Лос-Анджелесе, Кардашьян появилась в блестящем черном пуховике и винтажных брюках Gucci с змеиным принтом, а также серебристых сапогах Balenciaga. Знаменитость наблюдала за игрой в темных зеркальных очках Gucci, и пользователи Twitter бросились высмеивать ее за неуместный вид.

«Только слепые люди и придурки носят очки в здании», — написала одна из них. «Разве сидеть в очках в здании еще не вышло из моды?!?» — возмутилась другая. «Она сидит в очках, чтобы не видеть кого-то из вас», — пошутил третий пользователь. «Я отказываюсь понимать, почему знаменитости носят очки в помещении. Зачем платить деньги за место в первом ряду, если ты смотришь на игру через черные линзы?» — негодовал еще один читатель.

Это не первый раз, когда фанаты высмеивают нелепый вид Ким Кардашьян в сети. Так, в апреле 2019 года звезда телешоу играла в покер в зеркальных очках, в которых отражались все ее карты. После этого Twitter заполонили мемы со знаменитостью. «Если вы когда-нибудь почувствуете себя тупым, просто вспомните, что Ким Кардашьян играла в покер с зеркальных очках», — писали подписчики.

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