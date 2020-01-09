Ким Кардашьян высмеяли в СМИ за пустой холодильник

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст высмеяли в СМИ за пустой холодильник. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В четверг, 9 января, телезвезда опубликовала в stories несколько скриншотов с материалами на популярных ресурсах Daily Mail, Just Jared и E! News. Каждый из них был посвящен недавнему снимку Кардашьян, на котором она стоит около холодильника. На его полках не было ничего, кроме бутылок воды Voss и нескольких пакетов молока. «То, что находится в холодильнике Ким Кардашьян, может вас расстроить», — гласил заголовок на одном из сайтов.

Знаменитость выразила недовольство по поводу недостоверной, по ее словам, информации, и засняла поклонникам оправдывающий ее видеоролик. На кадрах, помимо холодильника с водой и молоком, демонстрируются и другие камеры, заполненные продуктами. Кроме того, оператор показывает отдельное помещение, где хранятся фрукты, овощи и множество контейнеров с едой.

В июле младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала свой офис, который оказался пустым. На одном из роликов предпринимательница демонстрировала ресепшн и open-space с рабочими местами, разделенными белыми перегородками. Однако заняты в помещении были только два стола.

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