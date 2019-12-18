Ким Кардашьян публично призналась в фотошопе на семейном снимке

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян публично призналась, что применила фотошоп на семейном снимке. Об этом она рассказала в эфире программы телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show) во вторник, 17 декабря.

Несколько дней назад в Instagram-аккаунте телезвезды появилось фото, на котором она позировала на лестнице вместе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, и их четверыми детьми.

Фото: @kimkardashian

Во время беседы с Дедженерес Кардашьян вспомнила, как ее старшая дочь Норт была не в духе и отказалась фотографироваться вместе с остальными членами семьи. Однако на следующее утро, когда фотосессия уже завершилась, девочка заявила, что очень хочет присутствовать на снимке. При этом ей хотелось сниматься только с матерью.

Тогда Кардашьян снова пригласила фотографа, который запечатлел их с Норт вдвоем, а затем вырезал ребенка и прифотошопил ее к первоначальному семейному снимку.

В ноябре Ким Кардашьян уже использовала фоторедакторы в похожих целях. Тогда на Хеллоуин семья переоделась в персонажей мультсериала «Флинтстоуны», и младшая дочь Чикаго отказалась участвовать в съемке, испугавшись отца в костюме динозавра. Чикаго пришлось сфотографировать отдельно и наложить на общее фото.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!