Ким Кардашьян уличили в основательном фотошопе живота

Американскую телезвезду Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа на одном из ранее опубликованных снимков. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

На коллаже справа размещено фото, на котором знаменитость лежит в телесном бикини среди цветов лицом к камере. Слева — фотография экрана компьютера с оригиналом похожего кадра из той же фотосессии.

При сравнении видно, что фотографы значительно уменьшили живот Кардашьян при обработке. «Фотография была сделана анонимно с монитора и перед ретушью в фотошопе», — говорится в описании поста.

Семья Кардашьян нередко попадается на использовании фотошопа в своих Instagram-публикациях. В августе Ким снова неудачно применила фоторедактор на снимке с отдыха. В тот раз внимание ее подписчиков привлекли несколько ошибок: на одном фото, пытаясь увеличить свои бедра, Кардашьян случайно искривила линию горизонта, а на другом — придала своей ноге неестественную форму.

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