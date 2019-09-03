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Супермодель попалась на фотошопе второго подбородка и возмутила поклонников

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отретушировала подбородок на фотографии и разозлила пользователей сети. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

28 августа Белла Хадид опубликовала в своем Instagram серию фотографий с сестрой Джиджи с церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. На мероприятии Хадид появилась в полупрозрачном бежевом костюме, состоящем из двух частей, который создала лондонский дизайнер Сharlotte Knowles.

Спустя несколько дней в аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из этой фотографии и оригинального снимка супермодели, сделанного папарацци. Из коллажа видно, что знаменитость уменьшила второй подбородок и затемнила тон кожи.

Поклонники возмутились из-за наличия ретуши на снимках Хадид. «Меня просто пугает, что она так фотошопит свои снимки, ведь ей это совершенно не нужно», — негодовал один пользователь. «Конечно, это не сильный фотошоп. Но, детка, ты ретушируешь свое лицо после пластических операций, которые и так уже отретушировали его до неузнаваемости», — сетовала другая подписчица. «Она всегда фотошопит свой подбородок, ха-ха! Как будто ей не нравится, как его уже сделали хирурги», — насмехался третий комментатор.

Это не первый раз, когда Белла Хадид ретуширует свои фото и выкладывает их в Instagram. Так, в июле она отфотошопила ягодицы на снимке с фотосессии для рекламы Dior Makeup. Спустя несколько дней в аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из этой фотографии и фотографии Хадид в бикини, сделанной позже папарацци. На втором фото ягодицы супермодели заметно отличаются.

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