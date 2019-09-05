Обилие фотошопа на лице Дженнифер Энистон разозлило поклонников

Поклонников голливудской актрисы Дженнифер Энистон возмутило обильное количество фотошопа на ее лице после съемки для журнала InStyle. Фотографии, которые раскритиковали пользователи Instagram, появились в аккаунте издания.

Больше всего ретуши обнаружили на снимке, где Энистон позирует близко к камере в черном топе и массивных золотых украшениях. Фанаты сочли кожу актрисы слишком гладкой для 50-летней женщины и чересчур загорелой.

Фото опубликовано @instylemagazine

«Красивая обложка, но зачем вы сделали ее кожу на 10 тонов темнее, чем есть на самом деле?» — недоумевала одна подписчица. «Хорошо, но где же Дженнифер Энистон? Это не она», — заявила другая. «Боже мой, куда столько ретуши!» — ужаснулась третья комментаторша. «Дайте нам Дженнифер Энистон! Этого фоторедактора нужно уволить», — порекомендовал четвертый.

Ранее в сентябре американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отретушировала подбородок на фотографии и разозлила пользователей сети. Хадид опубликовала в своем Instagram серию фотографий с сестрой Джиджи с церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Спустя несколько дней в аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из этой фотографии и оригинального снимка супермодели, сделанного папарацци. Из коллажа видно, что знаменитость уменьшила второй подбородок и затемнила тон кожи.

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