Обруганную Ким Кардашьян оправдали за темную кожу на обложке журнала

Предпринимательницу и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обругали в сети за культурную апроприацию. Об этом сообщает Fox News.

Пользователи сети заметили, что лицо телезвезды на снимках для обложки журнала 7Hollywood выглядит чересчур смуглым. Фотографии были посвящены американской актрисе Элизабет Тейлор, но читатели журнала увидели в съемке иной смысл и сочли образ Кардашьян пренебрежительным по отношению к африканской культуре.

Пользователи Twitter отреагировали на публикацию в комментариях. «Вы действительно хотите позволить Ким Кардашьян косплеить чернокожую женщину всю оставшуюся жизнь?» — написал один. «Это культурная апроприация в современном мире! (...) Ким Кардашьян так сильно хочет быть черной», — заявил другой.

Однако источники, близкие к Кардашьян, пояснили, что такие обвинения неуместны, и нашли оправдание знаменитости. «Освещение делает ее "темнее" на одном конкретном изображении. Есть другие снимки, где ее кожа выглядит более естественной. Люди слишком быстро находят негатив во всем, а также часто забывают про ее армянское происхождение», — рассказал один из сотрудников, который присутствовал на съемочной площадке.

Речь идет об обложке журнала 7Hollywood, опубликованной 19 декабря. Запечатленная на ней Кардашьян была одета в длинное черное платье без рукавов с вырезом в форме морской звезды.

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