Фотография Ким Кардашьян в купальнике взволновала поклонников

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На кадре Кардашьян позирует в бикини нежно-розового цвета и солнцезащитных очках модели Gemini берлинского бренда Carolina Lemke.

Многим подписчикам купальник знаменитости показался слишком вульгарным. «Ким, ты не могла бы надеть хоть что-нибудь?» — возмутился один поклонник. «Кажется, у тебя вываливается силикон», — съязвил другой комментатор. «Какая неутонченная и тучная женщина», — критиковала третья читательница.

Однако нашлись и те, кто восхитился внешним видом Кардашьян. «Ким, ты так горяча!» — хвалил телезвезду один фанат. «Невозможно насмотреться», — согласился другой.

В августе Ким Кардашьян попала на обложку арабской версии журнала Vogue. Для нового сентябрьского выпуска телезвезда снялась в черном платье с атласным топом-корсетом и вставкой телесного цвета, а также в длинных черных перчатках.

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