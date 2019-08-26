Ким Кардашьян в корсете попала на обложку Vogue

Предпринимательница и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян попала на обложку арабской версии журнала Vogue. Об этом сообщает Daily Mail.

Для нового сентябрьского выпуска телезвезда снялась в черном платье с атласным топом-корсетом cо вставкой телесного цвета и в длинных черных перчатках. Автор наряда — французский дизайнер Тьери Мюглер. Стилисты дополнили образ Кардашьян крупными золотистыми серьгами и косой ниже пояса.

В новом номере 38-летняя знаменитость рассказала о счастливой семейной жизни с американским рэпером Канье Уэстом. Интервью у нее взял сам супруг. «Я согласна, что слава вызывает зависимость, и мне потребовалось много времени, чтобы понять, что в погоне за ней можно потеряться. Раньше я была одержима славой, одержима как сумасшедшая, но сейчас я сконцентрирована на другом», — призналась Кардашьян.

В апреле читатели раскритиковали модный журнал Vogue за фотографию Ким Кардашьян на обложке майского номера. Многих возмутило то, что первая страница посвящена звезде реалити-шоу, а не модели.

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