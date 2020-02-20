Заказ Ким Кардашьян и ее мужа в KFC попал на видео

Посещение телезвезды Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста ресторана быстрого питания KFC попало на видео. Снятый очевидцами ролик публикует Daily Mail.

Пара пообедала в заведении перед визитом в модный дом Jean Paul Gaultier в Париже. На кадрах видно, как Кардашьян, одетая в облегающее платье с пестрым принтом, делает заказ возле автомата вместе с супругом. В разделе закусок рэпер выбирает между наггетсами, картофелем фри и куриными крыльями, советуясь с женой. В результате он останавливается на крыльях.

Ранее в феврале ресторан быстрого питания McDonald's в своей новой рекламе показал стандартный обед Ким Кардашьян и Канье Уэста. Судя по кадрам, Уэст предпочитает обедать картошкой фри, шестью наггетсами с тремя соусами барбекю и милкшейком. Его супруга выбирает бигмак, шесть наггетсов, картофель фри, милкшейк, пирожок и мед.

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