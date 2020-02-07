Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян

Интернет-пользователи помогли украсить новый дом Ким Кардашьян и Канье Уэста. Своими вариантами декора они поделились в Twitter. Об этом сообщает журнал Bored Panda.

Новый особняк звездной пары вызвал много противоречивых отзывов в сети. Ким и Канье приобрели его в 2013 году за 20 миллионов долларов (12,8 миллиарда рублей). Проделав ремонт, который длился более четырех лет, они придали жилищу минималистический вид: белые стены, пустые коридоры, мебель с лаконичным дизайном. Ким сравнила интерьер дома с монастырем. В интервью журналу Аrchitectural Digest супруги аргументировали свое дизайнерское решение тем, что хотят ощущать дома полное спокойствие. Однако пользователи Twitter не смогли оценить по достоинству выбор селебрити и решили приукрасить фото с помощью фотошопа.

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Больше всего идей возникло по преображению холла. Часть людей посчитала, что пространству не хватает растений. Другие предложили разбавить обстановку постерами и книгами. А один из пользователей оказался поклонником ярких красок. Некоторые авторы коллажей решили, что дом станет уютнее, если Канье и Ким заведут побольше домашних животных. Перепланировке они подвергли и часть коридора, решив добавить туда диван, ковер и игрушечный домик.

Ранее Кардашьян публично призналась, что применила фотошоп на семейном снимке. В Instagram-аккаунте звезды появилось фото, на котором она позировала на лестнице вместе со своей семьей. Тогда ее старшая дочь была не в духе и отказалась фотографироваться вместе с остальными членами семьи. Однако на следующее утро девочка заявила, что очень хочет присутствовать на снимке. Тогда Кардашьян снова пригласила фотографа, который запечатлел их с дочерью вдвоем, а затем вырезал изображение ребенка и прифотошопил его к первоначальному семейному снимку.

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