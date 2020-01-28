На американца подали в суд за «психоделический» дизайн дома

Жители города Нейплс (штат Флорида, США) подали в суд на соседа после того, как он разрисовал яркими красками стены своего дома и весь двор. Люди не смогли понять, зачем было портить здание стоимостью 500 тысяч долларов (31 миллион рублей) и усомнились во вменяемости владельца. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний Джеффри Либман всю неделю разбрызгивал краски всех цветов на стены своего дома «скучного» серого цвета. Черепицу на крыше он разукрасил в «психоделические» оттенки оранжевого, розового и индиго. Стены дома мужчина облил желто-зеленым цветом, добавив яркие разноцветные пятна. Либман не обошел вниманием и свой фургон, превратив его в «движущуюся радугу». Цвет лужайки у дома он изменил с зеленого на ярко-синий, а 30-футовая пальма (девять метров) была также обрызгана желтой, розовой и голубой краской.

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Жители престижного квартала Il Regalo Circle не оценили по достоинству новый дизайн и подали на мужчину в суд. Друг Джеффри Либмана Алан Клаванс был поражен увиденным и не смог найти объяснение поступку. «Я абсолютно не могу поверить, что кто-то может сделать что-то подобное. И я еще не видел его изнутри» — поделился он с каналом NBC 2. Клаванс предположил, что у Джеффри могут быть проблемы с наркотиками.

В настоящее время ассоциация домовладельцев ведет судебную тяжбу с Либманом. Однако в городе говорят, что сейчас уже ничего сделать нельзя, потому что мужчина здесь больше не живет. Ранее местная полиция предъявила ему обвинения в торговле и контрабанде наркотиками и заключила под стражу.

Пятью годами ранее хозяйка особняка в лондонском районе Кенсингтон перекрасила фасад своего дома в красные и белые полоски. Соседи пожаловались на цвет дома и подали судебный иск. В январе 2016 года суд согласился с местными жителями и посчитал, что цветовая гамма вредит эстетической привлекательности элитного района. Не согласившись с этим решением, Зиппора Лайл-Мейнверинг подала апелляцию и решила полностью снести особняк.

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